Костюк/Саснович – Сюй Ифань/Ян Чжаосюань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Третьего февраля на турнире WTA 500 в Мельбурне («Yarra Valley Classic») Марта Костюк продолжит выступление в парном разряде.
Во втором круге 18-летняя украинка в дуэте с Александрой Саснович из Беларуси сыграет против шестых сеяных китаянок Сюй Ифань и Ян Чжаосюань. Встреча состоится третьим запуском на корте №10. Ориентировочное время начала матча – 04:30 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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Источник — Sport.ua
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