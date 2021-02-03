Костюк/Саснович – Сюй Ифань/Ян Чжаосюань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Третьего февраля на турнире WTA 500 в Мельбурне («Yarra Valley Classic») Марта Костюк продолжит выступление в парном разряде.

Во втором круге 18-летняя украинка в дуэте с Александрой Саснович из Беларуси сыграет против шестых сеяных китаянок Сюй Ифань и Ян Чжаосюань. Встреча состоится третьим запуском на корте №10. Ориентировочное время начала матча – 04:30 по Киеву.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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