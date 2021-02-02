Мельбурн. Когда играют Свитолина и Костюк? Расписание на третье февраля

Подарок для «сов», матчи украинок стоят первым запуском

  • 02.02.2021 10:58
  • 964 просмотра
  • 2 комментария
Мельбурн. Когда играют Свитолина и Костюк? Расписание на третье февраля
© WTA. Марта Костюк и Элина Свитолина

Третьего февраля на турнирах WTA 500 в Мельбурне сыграют две украинки. 

Марта Костюк (№78 WTA) в стартовой встрече на турнире «Grampians Trophy» померяется силами против Габриэлы Дабровски из Канады (№492 WTA). Поединок состоится первым запуском на корте №5. Время начала матча – 01:30 по Киеву.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) в матче третьего круга на соревнованиях под названием «Gippsland Trophy» сразится против Алены Остапенко из Латвии. Встреча пройдет первым запуском на корте 1573 Arena. Время начала матча – 02:00 по Киеву.
 
Сергей Стаховский и Марта Костюк также проведут завтра матчи, если выиграют сегодняшние встречи.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА Gippsland Trophy

ТУРНИРНАЯ СЕТКА Grampians Trophy

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    dudigo78
      dudigo78, 02.02.2021 11:35
    +1
    Чим я не люблю Австралію, так тим, що більшість матчів відбуваються посеред ночі. Шкода, але я цих матчів не побачу. Сон в моєму випадку набагато важливіший)
    Ссылка
    Elis
      Elis, 02.02.2021 11:32
    0
    І обидва першим запуском. І знов обирати між Мартою, Еліною і сном)
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 02.02.2021 11:35
    +1
    Чим я не люблю Австралію, так тим, що більшість матчів відбуваються посеред ночі. Шкода, але я цих матчів не побачу. Сон в моєму випадку набагато важливіший)
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 02.02.2021 11:32
    0
    І обидва першим запуском. І знов обирати між Мартою, Еліною і сном)
    Ссылка
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