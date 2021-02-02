Мельбурн. Когда играют Свитолина и Костюк? Расписание на третье февраля

Третьего февраля на турнирах WTA 500 в Мельбурне сыграют две украинки.
Марта Костюк (№78 WTA) в стартовой встрече на турнире «Grampians Trophy» померяется силами против Габриэлы Дабровски из Канады (№492 WTA). Поединок состоится первым запуском на корте №5. Время начала матча – 01:30 по Киеву.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) в матче третьего круга на соревнованиях под названием «Gippsland Trophy» сразится против Алены Остапенко из Латвии. Встреча пройдет первым запуском на корте 1573 Arena. Время начала матча – 02:00 по Киеву.
Сергей Стаховский и Марта Костюк также проведут завтра матчи, если выиграют сегодняшние встречи.
ТУРНИРНАЯ СЕТКА Gippsland Trophy
ТУРНИРНАЯ СЕТКА Grampians Trophy
Источник — Sport.ua
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