Мельбурн. Когда играют Свитолина и Костюк? Расписание на третье февраля

Третьего февраля на турнирах WTA 500 в Мельбурне сыграют две украинки.

Марта Костюк (№78 WTA) в стартовой встрече на турнире «Grampians Trophy» померяется силами против Габриэлы Дабровски из Канады (№492 WTA). Поединок состоится первым запуском на корте №5. Время начала матча – 01:30 по Киеву.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) в матче третьего круга на соревнованиях под названием «Gippsland Trophy» сразится против Алены Остапенко из Латвии. Встреча пройдет первым запуском на корте 1573 Arena. Время начала матча – 02:00 по Киеву.



Сергей Стаховский и Марта Костюк также проведут завтра матчи, если выиграют сегодняшние встречи.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА Gippsland Trophy

ТУРНИРНАЯ СЕТКА Grampians Trophy