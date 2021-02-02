Сергей Стаховский – Райлли Опелка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Третьего февраля на турнире ATP 250 в Мельбурне («Great Ocean Road Open») продолжит выступления украинец Сергей Стаховский (№201 ATP).
Во втором круге украинец сразится против шестого сеяного Райли Опелки из США (№40 ATP). Встреча состоится пятым запуском на корте №6. Ориентировочное время начала матча – 07:30 по Киеву.
Ранее теннисисты провели одну неполную встречу, украинец снялся из-за травмы.
В следующем раунде победитель матча сыграет против Ботика ван де Зандсхулпиза из Нидерландов (№40 ATP) или Камила Майхжака из Польши (№109 ATP).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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