Мельбурн. Расписание украинцев на второе февраля

Второго февраля на турнире WTA 500 в Мельбурне («Yarra Valley Classic») Марта Костюк и Людмила Киченок сыграют в парном разряде. На соревнованиях ATP 250 («Great Ocean Road Open») в одиночном разряде начнет борьбу Сергей Стаховский.

Стаховский (№201 ATP) проведет стартовый матч после карантина против россиянина Романа Сафиуллина (№182 ATP). Встреча состоится пятым запуском на корте №5 после парного матча WTA Жабер/Макхейл – Саккари/Векич. Ориентировочное время начала 07:30 по Киеву.

Люда Киченок в дуэте с Аленой Остапенко, получившие седьмой номер посева, в первом круге сыграют против Кори Гауфф и Кэти Макнелли из США. Встреча состоится четвертым запуском на корте №8. Ориентировочное время начала 06:00 по Киеву.

Костюк и Александра Саснович из Беларуси на старте встретятся с американским дуэтом Эйша Мухаммад / Джессика Пегула. Матч пройдет сразу после встречи с участием Людмилы Киченок. Ориентировочное время начала 07:30 по Киеву.

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