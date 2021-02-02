Марта Костюк – Габриэла Дабровски. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Мельбурне

  • 02.02.2021 20:20
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Марта Костюк – Габриэла Дабровски. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Третьего февраля Марта Костюк (№78 WTA) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мельбурне («Grampians Trophy»).
 
В матче первого круга 18-летняя украинка померяется силами против Габриэлы Дабровски из Канады (№492 WTA). Поединок состоится первым запуском на корте №5. Время начала матча – 01:30 по Киеву.
 
Ранее девушки между собой не играли.
 
Победительница встречи в следующем раунде сразится против американки Дженнифер Брэди (№24 WTA) или россиянки Светланы Кузнецовой (№37 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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