Элина Свитолина – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Третьего февраля Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мельбурне («Gippsland Trophy»).



В матче третьего круга 26-летняя украинка, которая получила третий номер посева, сразится против Алены Остапенко из Латвии (№45 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте 1573 Arena. Время начала матча – 02:00 по Киеву.



Ранее девушки встречались на корте трижды, украинка выиграла один матч.



В следующем раунде победительница поединка сыграет против Элизы Мертенс из Бельгии (№20 WTA) или Каролин Гарсии из Франции (№44 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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