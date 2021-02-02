Элина Свитолина – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Третьего февраля Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мельбурне («Gippsland Trophy»).
В матче третьего круга 26-летняя украинка, которая получила третий номер посева, сразится против Алены Остапенко из Латвии (№45 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте 1573 Arena. Время начала матча – 02:00 по Киеву.
Ранее девушки встречались на корте трижды, украинка выиграла один матч.
В следующем раунде победительница поединка сыграет против Элизы Мертенс из Бельгии (№20 WTA) или Каролин Гарсии из Франции (№44 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.