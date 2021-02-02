Элина Свитолина – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире в Мельбурне

  • 02.02.2021 19:52
  • 1431 просмотр
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Элина Свитолина – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Алена Остапенко и Элина Свитолина

Третьего февраля Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Мельбурне («Gippsland Trophy»).
 
В матче третьего круга 26-летняя украинка, которая получила третий номер посева, сразится против Алены Остапенко из Латвии (№45 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте 1573 Arena. Время начала матча – 02:00 по Киеву.
 
Ранее девушки встречались на корте трижды, украинка выиграла один матч.
 
В следующем раунде победительница поединка сыграет против Элизы Мертенс из Бельгии (№20 WTA) или Каролин Гарсии из Франции (№44 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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