Марта КОСТЮК: «Не сильно почувствовала, что две недели не тренировалась»

Украинская теннисистка – о своем первом матче после карантина

  • 02.02.2021 16:32
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  • 1 комментарий
Марта КОСТЮК: «Не сильно почувствовала, что две недели не тренировалась»
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась впечатлениями от своего первого матча после карантина (Костюк вместе с Александрой Саснович победила в первом раунде парного разряда Yarra Valley Classic):

«Хорошо себя чувствую, главное – иметь правильный настрой, что скорее всего я не буду все попадать в корт, что нужно еще приноровиться к этим мячам. Просто не нужно зацикливаться на том, что все должно получаться. Думаю, что для всех участниц «карантинного турнира» это будет интересная неделя, так как мы все были в одинаковых условиях.

Сегодня у меня был парный матч, и я не сильно почувствовала, что две недели не тренировалась. Моя напарница, Александра Саснович, не сидела на строгом карантине, как и наши соперницы. Я, если честно, думала, что мы вообще проиграем, ожидала сложный матч. Но Саша мне очень сильно помогает всегда, у нас получается такой сбалансированный тандем. Когда я только вышла с карантина, то тренировалась с девочками, которые могли заниматься на корте эти две недели. Думаю, в матчах с ними меня бы хватило на один сет хорошей игры.

Почему у меня тейп на плече? У меня уже давно эта травма, на самом деле в Абу-Даби все было плохо, просто этого никто не видел. По ходу турнира мне становилось все хуже и хуже, в полуфинале я была на жестких обезболивающих, но и они не помогали. После турнира я сделала МРТ в Абу-Даби и там мне сказали, что у меня надрыв сухожилия. Но, слава богу, обошлось, мои врачи сказали, что просто нужен отдых. Сейчас я продолжаю лечиться, иду на поправку и, надеюсь, что к Australian Open плечо болеть не будет».

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    сергей богданов
      сергей богданов, 02.02.2021 17:57
    0
    Марта не болей! Солнышко мы болеем за тебя, удачи!
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 02.02.2021 17:57
    0
    Марта не болей! Солнышко мы болеем за тебя, удачи!
    Ссылка
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