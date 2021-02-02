Марта Костюк выиграла первый матч после выхода из карантина

Украинка одержала победу в матче парного разряда на турнире в Мельбурне

  • 02.02.2021 11:25
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  • 1 комментарий
Марта Костюк выиграла первый матч после выхода из карантина
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк успешно начала выступление после пребывания на строгом карантине.
 
В поединке парного разряда на турнире WTA 500 в Мельбурне («Yarra Valley Classic») 18-летняя украинка в дуэте с Александрой Саснович из Беларуси одолела американский тандем Эйжа Мухаммад / Джессика Пегула.
 
Yarra Valley Classic. Первый круг парного разряда
Марта Костюк / Александра Саснович – Эйжа Мухаммад / Джессика Пегула – 6:2, 3:6, 10-8
 
В следующем раунде Костюк и Саснович сыграют против шестых сеяных китаянок Сюй Ифань и Чжаосюань Ян.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    SandroKing
    online
      SandroKing, 02.02.2021 11:44
    0
    Во, как я и говорил на пользу карантин пойдет. За теннисом хотя бы соскучилась.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 02.02.2021 11:44
    0
    Во, как я и говорил на пользу карантин пойдет. За теннисом хотя бы соскучилась.
    Ссылка
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