Андрееску снялась с турнира в Мельбурне, на котором сыграет Костюк

Возвращение канадской теннисистки на корт откладывается

  • 02.02.2021 09:06
  • 596 просмотров
  • 2 комментария
Андрееску снялась с турнира в Мельбурне, на котором сыграет Костюк
© US Open. Бьянка Андрееску

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску не сыграет на турнире WTA в Мельбурне («Grampians Trophy»).
 
Отметим, что восьмая ракетка мира пропустила из-за травмы весь прошлый год.
 
«Grampians Trophy» – турнир, на котором играют лишь теннисистки, которые пребывали на строгом карантина. Среди участниц и украинка Марта Костюк.

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Источник — WTA Insider

(2 голоса)

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Комментарии
    Sashamar
      Sashamar, 02.02.2021 10:11
    0
    Там і без неї весела компанія: Бенчіч, Рибакіна, Азаренко, Саккарі, Контавейт... Але всі три турніра мають своєю метою розминку. Не певен, що Андреєску, яка більше року не відчувала змагань, нерозігріта піде далеко на основному турнірі.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 02.02.2021 09:23
    0
    Андреєску поки тенісистка 1-3 турнірів на рік. Нащо їй той Трофі, вона одразу виграє АО і з'явиться в кращому випадку на Вімблі, в гіршому на ЮСО))) Кришталеве здоров'я треба берегти, не розмінюючись на третьосортні підготовчі до шолому турніри.
    Ссылка
    Sashamar
      Sashamar, 02.02.2021 10:11
    0
    Там і без неї весела компанія: Бенчіч, Рибакіна, Азаренко, Саккарі, Контавейт... Але всі три турніра мають своєю метою розминку. Не певен, що Андреєску, яка більше року не відчувала змагань, нерозігріта піде далеко на основному турнірі.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 02.02.2021 09:23
    0
    Андреєску поки тенісистка 1-3 турнірів на рік. Нащо їй той Трофі, вона одразу виграє АО і з'явиться в кращому випадку на Вімблі, в гіршому на ЮСО))) Кришталеве здоров'я треба берегти, не розмінюючись на третьосортні підготовчі до шолому турніри.
    Ссылка
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