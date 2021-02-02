Андрееску снялась с турнира в Мельбурне, на котором сыграет Костюк

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску не сыграет на турнире WTA в Мельбурне («Grampians Trophy»).



Отметим, что восьмая ракетка мира пропустила из-за травмы весь прошлый год.



«Grampians Trophy» – турнир, на котором играют лишь теннисистки, которые пребывали на строгом карантина. Среди участниц и украинка Марта Костюк.