Андрееску снялась с турнира в Мельбурне, на котором сыграет Костюк

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску не сыграет на турнире WTA в Мельбурне («Grampians Trophy»).
Отметим, что восьмая ракетка мира пропустила из-за травмы весь прошлый год.
«Grampians Trophy» – турнир, на котором играют лишь теннисистки, которые пребывали на строгом карантина. Среди участниц и украинка Марта Костюк.
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Источник — WTA Insider
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