Марта Костюк узнала первую соперницу на турнире в Мельбурне

Украинка Марта Костюк (№78 WTA) узнала первую соперницу на турнире WTA 500 в Мельбурне под названием «Grampians Trophy», в котором сыграют лишь те теннисистки, которые были отправлены на строгий карантин.

В первом круге Костюк сразится против Габриэлы Дабровски из Канады (№492 WTA). Победительница встречи в следующем раунде сразится против американки Дженнифер Брэди (№24 WTA) или россиянки Светланы Кузнецовой (№37 WTA).

Отметим, что среди лидеров посева «Grampians Trophy» Бьянка Андрееску [1], Белинда Бенчич [2], Виктория Азаренко [3] и Елена Рыбакина [4].

Первые матчи состоятся 3 февраля.

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