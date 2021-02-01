Марта Костюк узнала первую соперницу на турнире в Мельбурне

Первые матчи пройдут третьего февраля

  • 01.02.2021 07:17
  • 1021 просмотр
  • 2 комментария
Марта Костюк узнала первую соперницу на турнире в Мельбурне
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Украинка Марта Костюк (№78 WTA) узнала первую соперницу на турнире WTA 500 в Мельбурне под названием «Grampians Trophy», в котором сыграют лишь те теннисистки, которые были отправлены на строгий карантин.

В первом круге  Костюк сразится против Габриэлы Дабровски из Канады (№492 WTA). Победительница встречи в следующем раунде сразится против американки Дженнифер Брэди (№24 WTA) или россиянки Светланы Кузнецовой (№37 WTA).

Отметим, что среди лидеров посева «Grampians Trophy» Бьянка Андрееску [1], Белинда Бенчич [2], Виктория Азаренко [3] и Елена Рыбакина [4].

Первые матчи состоятся 3 февраля.

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Источник — WTA Insider

(6 голосов)

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Комментарии
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 01.02.2021 07:39
    +1
    Набрать хорошей формы и в бой на АО! Удачи!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 01.02.2021 07:34
    +1
    Отличный соперник для первого матча после карантинного заключения
    Ссылка
    Vlad Ltava
      Vlad Ltava, 01.02.2021 07:39
    +1
    Набрать хорошей формы и в бой на АО! Удачи!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 01.02.2021 07:34
    +1
    Отличный соперник для первого матча после карантинного заключения
    Ссылка
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