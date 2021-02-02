Людмила Киченок завершила борьбу на турнире в Мельбурне

Украинская теннисистка Людмила Киченок не сумела выиграть стартовый матч парного разряда на турнире WTA 500 в Мельбурне («Yarra Valley Classic»).
В первом круге Люда в дуэте с латвийкой Аленой Остапенко, получившие седьмой номер посева, проиграли Кори Гауфф и Кэти Макнелли из США.
Мельбурн. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Кори Гауфф / Кэти Макнелли – 3:6, 4:6
Ранее в Мельбурне проиграли Надежда Киченок и Катерина Бондаренко.
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Источник — Sport.ua
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