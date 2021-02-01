Костюк / Саснович – Мухаммад / Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Второго февраля на турнире WTA 500 в Мельбурне («Yarra Valley Classic») Марта Костюк начнет выступление в парном разряде.

Костюк и Александра Саснович из Беларуси на старте встретятся с американским дуэтом Эйжа Мухаммад / Джессика Пегула. Матч пройдет сразу после встречи с участием Людмилы Киченок. Ориентировочное время начала 07:30 по Киеву.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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