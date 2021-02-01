Л. Киченок / Остапенко – Гауфф / Макнелли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Второго февраля на турнире WTA 500 в Мельбурне («Yarra Valley Classic») Людмила Киченок начнет выступление в парном разряде.

Люда в дуэте с Аленой Остапенко, получившие седьмой номер посева, в первом круге сыграют против Кори Гауфф и Кэти Макнелли из США. Встреча состоится четвертым запуском на корте №8. Ориентировочное время начала 06:00 по Киеву.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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