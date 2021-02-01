Сергей Стаховский – Роман Сафиуллин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Второго февраля на турнире ATP 250 в Мельбурне («Great Ocean Road Open») украинец Сергей Стаховский (№201 ATP) сыграет первый матч после строгого карантина.



Украинец проведет матч первого круга против россиянина Романа Сафиуллина (№182 ATP). Встреча состоится пятым запуском на корте №5 после парного матча WTA Жабер/Макхейл – Саккари/Векич. Ориентировочное время начала 07:30 по Киеву.

Ранее теннисисты встречались один раз, победил украинец.

В следующем раунде победитель матча сыграет против шестого сеяного Райли Опелки из США (№40 ATP).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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