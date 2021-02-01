Стала известна следующая соперница Свитолиной на турнире в Мельбурне

Стала известна соперница украинки Элины Свитолиной (WTA 5) во втором круге турнира WTA в Мельбурне.
Первая ракетка Украины будет играть против 13-й сеяной Алены Остапенко из Латвии (№45 WTA), которая в своем матче обыграла Данку Ковинич (6:4, 7:5).
Напомним, Свитолина выиграла стартовый матч на турнире в Мельбурне, одолев Андреа Петкович (6:1, 6:4).
Отметим, что Свитолина и Остапенко встречались трижды. Дважды побеждала латвийская спортсменка, один раз украинка.
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Источник — Sport.ua
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