Лопатецкая проиграла во втором круге 15-тысячника ITF в Турции

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№346 WTA) завершила выступления на 15-тысячнике ITF в Турции.
В матче второго круга украинка проиграла россиянке Юлие Авдеевой (№1069 WTA).
Анталья. Второй круг
Дарья Лопатецкая (Украина, 3) - Юлия Авдеева (Россия) – 4:6, 6:3, 9-11
В первом круге Дарья обыграла одну из победительниц квалификации.
Ранее Лопатецкая проиграла в первом круге аналогичного турнира.
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Источник — Sport.ua
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