Лопатецкая проиграла матч россиянке, выиграв первую партию 6:0

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№348 WTA) завершила выступления на 15-тысячнике ITF в Турции.
В стартовом матче украинка после выигрыша первого сета со счетом 6:0 проиграла россиянке Екатерине Макаровой (№533 WTA).
Анталья. Первый круг
Дарья Лопатецкая (Украина, 2) – Екатерина Макарова (Россия) – 6:0, 3:6, 5:7
Ранее Лопатецкая проиграла во втором круге аналогичного турнира.
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Источник — Sport.ua
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