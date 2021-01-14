Анталья. Лопатецкая и Орлов завершили борьбу в одиночном разряде

Украинские теннисисты Владислав Орлов и Дарья Лопатецкая завершили выступления в основной сетке на 15-тысячнике ITF в Турции.
Анталья. Второй круг
Владислав Орлов (Украина, 4) – Адриан Авдеев (Болгария) – 5:7, 4:6
Дарья Лопатецкая (Украина, 1) – Юлия Киммельманн (Германия, Q) – 3:6, 7:5, 5:7
Отметим, что Орлов продолжает борьбу в парном разряде. Его дуэт с Денисом Євсеєвым, посеянный под первым номером, вышел в полуфинал.
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Источник — Sport.ua
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