Анталья. Лопатецкая и Орлов завершили борьбу в одиночном разряде

Украинские теннисисты Владислав Орлов и Дарья Лопатецкая завершили выступления в основной сетке на 15-тысячнике ITF в Турции.



Анталья. Второй круг

Владислав Орлов (Украина, 4) – Адриан Авдеев (Болгария) – 5:7, 4:6

Дарья Лопатецкая (Украина, 1) – Юлия Киммельманн (Германия, Q) – 3:6, 7:5, 5:7



Отметим, что Орлов продолжает борьбу в парном разряде. Его дуэт с Денисом Євсеєвым, посеянный под первым номером, вышел в полуфинал.