ВИДЕО. Лучшие из лучших. Костюк и Стаховский тренируют игру у сетки

Украинские теннисисты Марта Костюк и Сергей Стаховский провели совместную тренировку на кортах Мельбурна после выхода из карантина.
Отметим, что Костюк и Стаховский тренировали игру у сетки, которая является одним из козырей как Марты, так и Сергея.
Перед Открытым чемпионатом Австралии Костюк сыграет на турнире категории WTA 500, Стаховский примет участие в соревнованиях ATP 250.
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