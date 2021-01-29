ФОТО. Наконец-то! Марта Костюк обняла маму после выхода из карантина

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк наконец-то отбыла двухнедельный карантин, на который ее поместили в Мельбурне.
Украинка жила через стену со своей мамой, но ни разу ее не видела. После завершения изоляции были слезы и объятия. После переезда в другой отель Марта и Талина вышли на пробежку по вечернему Мельбурну.
ВИДЕО. Марта Костюк исполнила грациозную стойку на руках в номере отеля
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Источник — Instagram
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