ВИДЕО. Марта Костюк исполнила грациозную стойку на руках в номере отеля

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк в номере отеля, в котором она пребывает на строгом карантине, продемонстрировала гимнастический элемент под названием стойка на руках.

«День №15. Я все еще здесь», – написала Марта в инстаграме.

ФОТО. Декольте и мини-юбка. Костюк выбрала сексуальный наряд для тренировки