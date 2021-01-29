ВИДЕО. Марта Костюк исполнила грациозную стойку на руках в номере отеля

Когда на 15-й день карантина уже хочется ходить на голове

  • 29.01.2021 13:01
  • 1963 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. Марта Костюк исполнила грациозную стойку на руках в номере отеля
© Instagram. Марта Костюк

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк в номере отеля, в котором она пребывает на строгом карантине, продемонстрировала гимнастический элемент под названием стойка на руках.

«День №15. Я все еще здесь», – написала Марта в инстаграме. 

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Источник — Instagram

(6 голосов)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 29.01.2021 14:27
    0
    А вона ще на машинці друкувати вміє
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 29.01.2021 13:24
    +3
    Марта такая разносторонне развитая, с ней не скучно, ни дня без нее на спорт юа
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 29.01.2021 13:21
    -6
    ой боюсь вылетит Маточка еа старте ЧАвстралии-больно разнообразно готовитсяь
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 29.01.2021 13:24
    +3
    Марта такая разносторонне развитая, с ней не скучно, ни дня без нее на спорт юа
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 29.01.2021 14:27
    0
    А вона ще на машинці друкувати вміє
    Ссылка
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