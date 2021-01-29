ВИДЕО. Марта Костюк исполнила грациозную стойку на руках в номере отеля

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк в номере отеля, в котором она пребывает на строгом карантине, продемонстрировала гимнастический элемент под названием стойка на руках.
«День №15. Я все еще здесь», – написала Марта в инстаграме.
ФОТО. Декольте и мини-юбка. Костюк выбрала сексуальный наряд для тренировки
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Источник — Instagram
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