ФОТО. Декольте и мини-юбка. Костюк выбрала сексуальный наряд для тренировки

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк, которая заканчивает пребывание на строгом карантине в Мельбурне, порадовала подписчиков горячим фото.

Спортсменка выбрала сексуальный наряд для тренировки в рамках подготовки к турниру для тех, кто сейчас пребывает на строгом карантине. Он пройдет с 3 по 7 февраля.

Напомним, ровно четыре года назад Марта Костюк выиграла юниорский турнир Открытого чемпионата Австралии.