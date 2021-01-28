ФОТО. Декольте и мини-юбка. Костюк выбрала сексуальный наряд для тренировки

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк, которая заканчивает пребывание на строгом карантине в Мельбурне, порадовала подписчиков горячим фото.
Спортсменка выбрала сексуальный наряд для тренировки в рамках подготовки к турниру для тех, кто сейчас пребывает на строгом карантине. Он пройдет с 3 по 7 февраля.
Напомним, ровно четыре года назад Марта Костюк выиграла юниорский турнир Открытого чемпионата Австралии.
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Источник — Sport.ua
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