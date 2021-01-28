ФОТО. Декольте и мини-юбка. Костюк выбрала сексуальный наряд для тренировки

Украинская теннисистка порадовала подписчиков горячим фото

  • 28.01.2021 12:29
  • 410 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Декольте и мини-юбка. Костюк выбрала сексуальный наряд для тренировки
© Instagram. Марта Костюк

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк, которая заканчивает пребывание на строгом карантине в Мельбурне, порадовала подписчиков горячим фото.

Спортсменка выбрала сексуальный наряд для тренировки в рамках подготовки к турниру для тех, кто сейчас пребывает на строгом карантине. Он пройдет с 3 по 7 февраля.

 

 

Напомним, ровно четыре года назад Марта Костюк выиграла юниорский турнир Открытого чемпионата Австралии.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    lgpaladin
      lgpaladin, 28.01.2021 12:34
    0
    не удачный образ
    Ссылка
    lgpaladin
      lgpaladin, 28.01.2021 12:34
    0
    не удачный образ
    Ссылка
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