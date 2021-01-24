Известны подробности о турнире WTA для теннисисток на строгом карантине

Очень важные соревнования для Марты Костюк

  • 24.01.2021 14:05
  • 500 просмотров
  • 2 комментария
Известны подробности о турнире WTA для теннисисток на строгом карантине
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

С 3 по 7 февраля WTA проведет третий турнир в Мельбурне, который будет иметь категорию WTA-500.

В нем смогут принять участие только теннисистки, которые сейчас находятся на строгом карантине. Как, например, Марта Костюк.

В соревнованиях примут участие 28 теннисисток, 27 из которых получат прямый путевки. Еще одну выберут из участниц парной сетки по ее одиночному рейтингу. Квалификация на данном турнире будет отсутствовать. 

Финалистки турнира получат возможность стартовать на Открытом чемпионате Австралии во второй игровой день турнира. Призовой фонд и очки будут соответствовать турниру категории WTA-500.

Напомним, что параллельно в Мельбурне пройдете еще два турнира аналогичной категории. Но они будут полноценными, на 54 места в основной сетке и с квалификацией.

 

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    Larry007
      Larry007, 24.01.2021 14:30
    -3
    alefteev77, 24.01.2021 14:09
    Полный идиотизм. Людей с негативными тестами (двойными до посадки на рейс и по прилету) закрыли на 14 дней. То есть человек здоров, тест негативный, но должен сидеть взаперти.
    -
    У подавляющего большинства людей с позитивным тестом болезнь протекает бессимптомно.
    -
    Я не знаю, что это за вирус. Но сидение взаперти месяцами и психологическое нагнетание убивает здоровье в разы больше, чем никому неизвестный вирус.
    Это все делается с публичными людьми специально, чтобы стадо которое набежит сейчас минусовать сидело дома в намордниках и не вякало, а наоборот были очень благодарны за "вакцину" от бессимптомного гриппа, пока их грабят с помощью карантина.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 24.01.2021 14:09
    0
    Полный идиотизм. Людей с негативными тестами (двойными до посадки на рейс и по прилету) закрыли на 14 дней. То есть человек здоров, тест негативный, но должен сидеть взаперти.
    -
    У подавляющего большинства людей с позитивным тестом болезнь протекает бессимптомно.
    -
    Я не знаю, что это за вирус. Но сидение взаперти месяцами и психологическое нагнетание убивает здоровье в разы больше, чем никому неизвестный вирус.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 24.01.2021 14:09
    0
    Полный идиотизм. Людей с негативными тестами (двойными до посадки на рейс и по прилету) закрыли на 14 дней. То есть человек здоров, тест негативный, но должен сидеть взаперти.
    -
    У подавляющего большинства людей с позитивным тестом болезнь протекает бессимптомно.
    -
    Я не знаю, что это за вирус. Но сидение взаперти месяцами и психологическое нагнетание убивает здоровье в разы больше, чем никому неизвестный вирус.
    Ссылка
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