Известны подробности о турнире WTA для теннисисток на строгом карантине

С 3 по 7 февраля WTA проведет третий турнир в Мельбурне, который будет иметь категорию WTA-500.

В нем смогут принять участие только теннисистки, которые сейчас находятся на строгом карантине. Как, например, Марта Костюк.

В соревнованиях примут участие 28 теннисисток, 27 из которых получат прямый путевки. Еще одну выберут из участниц парной сетки по ее одиночному рейтингу. Квалификация на данном турнире будет отсутствовать.

Финалистки турнира получат возможность стартовать на Открытом чемпионате Австралии во второй игровой день турнира. Призовой фонд и очки будут соответствовать турниру категории WTA-500.

Напомним, что параллельно в Мельбурне пройдете еще два турнира аналогичной категории. Но они будут полноценными, на 54 места в основной сетке и с квалификацией.