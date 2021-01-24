Перед Australian Open пройдет турнир для отбывших карантин теннисисток

Турнир состоится с 3 по 7 февраля

  • 24.01.2021 02:42
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Перед Australian Open пройдет турнир для отбывших карантин теннисисток
© Instagram. Марта Костюк

WTA решила провести турнир, который пройдет перед Australian Open с 3 по 7 февраля. В турнире примут участие теннисистки, которые в настоящее время находятся на жестком карантине. Таким образом у них будет возможность вернуть себе форму перед турниром Большого Шлема.

В турнире примут участие 28 теннисисток, которые находятся на карантине после положительных результатов тестов на коронавирус у рейсов, которыми они летели в Мельбурн. При этом турнир будет без квалификации и парного разряда.

Отметим, что на карантине также оказались украинки Марта Костюк и Даяна Ястремская, которая отстранена от выступлений в связи с расследованием относительно нарушения антидопинговых правил.

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