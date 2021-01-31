Марченко не сумел выйти в основную сетку челленджера во Франции

Украинский теннисист Илья Марченко (№215 ATP) не смог выйти в основную сетку челленджера во Франции.
В полуфинале отбора в Кемпере украинец проиграл французу Тристану Ламазину (№249 ATP).
Кемпер 2. Полуфинал квалификации
Илья Марченко (Украина) – Тристан Ламазин (Франция) – 0:6, 6:4, 6:7(1)
Ранее Марченко дошел до 1/4 финала основы на аналогичном турнире.
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Источник — Sport.ua
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