Марченко не сумел выйти в основную сетку челленджера во Франции

Украинец проиграл первый матч в рамках еще одних соревнований в Кемпере

  • 31.01.2021 14:43
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Марченко не сумел выйти в основную сетку челленджера во Франции
© ATP. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№215 ATP) не смог выйти в основную сетку челленджера во Франции.

В полуфинале отбора в Кемпере украинец проиграл французу Тристану Ламазину (№249 ATP).

Кемпер 2. Полуфинал квалификации
Илья Марченко (Украина) – Тристан Ламазин (Франция) – 0:6, 6:4, 6:7(1)

Ранее Марченко дошел до 1/4 финала основы на аналогичном турнире

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Источник — Sport.ua

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