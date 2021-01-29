Кемпер. Марченко в трех сетах проиграл битву за полуфинал

Украинский теннисист Илья Марченко (№215 ATP) не смог выйти в полуфинал челленджера во Франции.

В матче 1/4 финала в Кемпере украинец, который преодолел квалификацию, выиграл первый сет на тай-брейке, но все же уступил Бенжамену Бонзи из Франции (№164 ATP).

Кемпер. Четвертьфинал

Илья Марченко (Украина) – Бенжамен Бонзи (Франция) – 7:6(7), 4:6, 4:6

В полуфинале Бонзи сыграет против француза Энцо Куако или второго сеяного Себастьяна Корды из США.