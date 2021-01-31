Элина СВИТОЛИНА: «Я довольна своей подготовкой»

Украинская теннисистка – о готовности к турнирам в Австралии

  • 31.01.2021 11:59
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Элина СВИТОЛИНА: «Я довольна своей подготовкой»
© Jimmie 48 photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина накануне старта турнира WTA 500 в Мельбурне оценила уровень своей готовности:

«Подготовка к турниру прошла хорошо. Если честно, мне не на что жаловаться. Я тренировалась с Игой Свентек и мы здорово провели время, я получила удовольствие от такой компании, было весело. Я довольна своей подготовкой. Сейчас, когда все вышли из карантина, ощущения немного другие. Было чуть странно поначалу, но в итоге я рада, что все прошло достаточно гладко.

Чего мне не хватает для победы на турнире Большого Шлема? Это на самом деле сложный вопрос. Мне его часто задают. Думаю, для меня важно выступать стабильно, вновь получать шанс сыграть в четвертьфинале, в полуфинале. Каждый матч на пути к титулу важен, ты встречаешься с трудными соперниками, которые не дают тебе легкой жизни. Очень тяжело выбрать что-то одно, что нужно улучшить. Я была в полуфиналах, хотела бы я сыграть лучше в этих матчах, но этого не случилось. Надеюсь, что я получу еще один шанс и тогда сумею лучше отыграть».

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Источник — Большой теннис Украины

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