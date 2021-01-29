Свитолина и Цуренко узнали первых соперниц на турнире в Мельбурне

Украинки сыграют на соревнованиях под названием «Gippsland Trophy»

  • 29.01.2021 10:59
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Свитолина и Цуренко узнали первых соперниц на турнире в Мельбурне
© WTA. Элина Свитолина и Леся Цуренко

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко в ближайшую неделю сыграют в Мельбурне на турнире WTA 500 под названием «Gippsland Trophy».

По результатам жеребьевки Леся Цуренко (№146 WTA) в первом круге сразится против Александры Саснович из Беларуси (№90 WTA).

Элина Свитолина (№5 WTA) получила третий номер посева и пропуск во второй круг, где ее соперницами станет победительница матча Мартина Тревизан (Италия) – Андреа Петкович (Германия).

Лидеры посева: Симона Халеп [1], Наоми Осака [2] и Арина Соболенко [4].

Соревнования стартуют в воскресенье, 31 января.

Параллельно будут сыграны еще два турнира WTA 500. В одном сыграют лишь теннисистки, попавшие на строгий карантин (как Марта Костюк), еще в одном под названием «Yarra Valley Classic» посев возглавят Эшли Барти [1], София Кенин [2], Каролина Плишкова [3] и Петра Квитова [4].

ТУРНИРНАЯ СЕТКА Gippsland Trophy

ТУРНИРНАЯ СЕТКА Yarra Valley Classic

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Источник — WTA Insider

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