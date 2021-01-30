Леся Цуренко – Александра Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с субботы на воскресенье украинская теннисистка Леся Цуренко (№146 WTA) сыграет стартовый матч на турнире WTA 500 в Мельбурне («Gippsland Trophy»).

В поединке первого круга украинка сразится против Александры Саснович из Беларуси (№90 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте №6 и начнется в 01:30 по Киеву.

Ранее девушки играли дважды, оба раза побеждала украинка.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Ириной Бегу из Румынии или Чжэн Сайсай из Китая.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА