Леся Цуренко – Александра Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с субботы на воскресенье украинская теннисистка Леся Цуренко (№146 WTA) сыграет стартовый матч на турнире WTA 500 в Мельбурне («Gippsland Trophy»).
В поединке первого круга украинка сразится против Александры Саснович из Беларуси (№90 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте №6 и начнется в 01:30 по Киеву.
Ранее девушки играли дважды, оба раза побеждала украинка.
В следующем раунде победительница встречи сразится с Ириной Бегу из Румынии или Чжэн Сайсай из Китая.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции
Источник — Sport.ua
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