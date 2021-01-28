Две российские теннисистки пожизненно дисквалифицированы за договорняки

Российские теннисистки Алия Мердеева и София Дмитриева получили пожизненные дисквалификации за участие в договорных матчах.

23-летняя Мердеева (наивысший одиночный рейтинг №1197, парный рейтинг - №939) была замечена в участии в двух договорных матчах, а 26-летняя Дмитриева (№928/№644) - уличена в шести подобных случаях, а также отказалась сотрудничать со следствием.

Также отмечается, что теннисистки вместе принимали участие в двух договорных матчах в рамках парного разряда.

В активе Дмитриевой есть два парных титула ITF в 2017 и 2019 годах.