Две российские теннисистки пожизненно дисквалифицированы за договорняки

Алия Мердеева и София Дмитриева получили жесткое наказание

  • 28.01.2021 11:33
  • 1397 просмотров
  • 4 комментария
Две российские теннисистки пожизненно дисквалифицированы за договорняки

Российские теннисистки Алия Мердеева и София Дмитриева получили пожизненные дисквалификации за участие в договорных матчах.

23-летняя Мердеева (наивысший одиночный рейтинг №1197, парный рейтинг - №939) была замечена в участии в двух договорных матчах, а 26-летняя Дмитриева (№928/№644) - уличена в шести подобных случаях, а также отказалась сотрудничать со следствием.

Также отмечается, что теннисистки вместе принимали участие в двух договорных матчах в рамках парного разряда.

В активе Дмитриевой есть два парных титула ITF в 2017 и 2019 годах.

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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    vitaha33
      vitaha33, 28.01.2021 12:21
    0
    А як виглядав прейскурант послуг? За одну приховану спробу 3 повії і 1 полювання? Що за ьартерна система?
    Ссылка
    outsicsalbunty
    online
      outsicsalbunty, 28.01.2021 12:07
    0
    Дeвyшки ищyт мyжчин для xоpошoго сekсa, eсли хочeшь TpаXнyть Kраcивую малишку (без дeнег), то тебe сюдa----- https://shorturl.net/q9l
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 28.01.2021 12:05
    +1
    с таким рейтингом по другому ониб все равно ни хрена не заработали.... думаю что куча спортсменок второй тысячи по рейтингу промышляют этим но московитянки-видимо особо много
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 28.01.2021 11:48
    0
    Хотели буков разорить-вот негодницы
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 28.01.2021 12:05
    +1
    с таким рейтингом по другому ониб все равно ни хрена не заработали.... думаю что куча спортсменок второй тысячи по рейтингу промышляют этим но московитянки-видимо особо много
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 28.01.2021 12:21
    0
    А як виглядав прейскурант послуг? За одну приховану спробу 3 повії і 1 полювання? Що за ьартерна система?
    Ссылка
    outsicsalbunty
    online
      outsicsalbunty, 28.01.2021 12:07
    0
    Дeвyшки ищyт мyжчин для xоpошoго сekсa, eсли хочeшь TpаXнyть Kраcивую малишку (без дeнег), то тебe сюдa----- https://shorturl.net/q9l
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 28.01.2021 11:48
    0
    Хотели буков разорить-вот негодницы
    Ссылка
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