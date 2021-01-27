Марченко вышел в четвертьфинал челленджера в Кемпере

Украинец продолжает побеждать на соревнованиях во Франции

  • 27.01.2021 23:26
  • 190 просмотров
  • 2 комментария
Марченко вышел в четвертьфинал челленджера в Кемпере
© Claudio Gärtner. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№215 ATP) выиграл четвертый матч в рамках челленджера во Франции.

В поединке второго круга основной сетки украинец, который до этого преодолел квалификацию, в двух сетах переиграл третьего сеяного француза Грегуара Баррере (№111 ATP).

Кемпер. Второй круг основы
Илья Марченко (Украина, Q) – Грегуар Баррере (Франция, 3) – 6:3, 6:2

В следующем раунде Марченко сразится против француза Бенжамена Бонзи (№164 ATP) или Янника Мадена из Германии (№171 ATP). 

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 28.01.2021 00:26
    0
    Доволі несподівана і сама перемога, а тим більше, настільки впевнена. Ілля навіть зараз міг би стояти у сотні, але стабільності у психологічному плані йому дуже не вистачає. Може, зараз щось вдасться?
    Ссылка
    Александр Петухов
      Александр Петухов, 28.01.2021 00:00
    0
    Марчелло, давай!!!!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 28.01.2021 00:26
    0
    Доволі несподівана і сама перемога, а тим більше, настільки впевнена. Ілля навіть зараз міг би стояти у сотні, але стабільності у психологічному плані йому дуже не вистачає. Може, зараз щось вдасться?
    Ссылка
    Александр Петухов
      Александр Петухов, 28.01.2021 00:00
    0
    Марчелло, давай!!!!!
    Ссылка
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