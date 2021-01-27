Марченко вышел в четвертьфинал челленджера в Кемпере

Украинский теннисист Илья Марченко (№215 ATP) выиграл четвертый матч в рамках челленджера во Франции.

В поединке второго круга основной сетки украинец, который до этого преодолел квалификацию, в двух сетах переиграл третьего сеяного француза Грегуара Баррере (№111 ATP).

Кемпер. Второй круг основы

Илья Марченко (Украина, Q) – Грегуар Баррере (Франция, 3) – 6:3, 6:2

В следующем раунде Марченко сразится против француза Бенжамена Бонзи (№164 ATP) или Янника Мадена из Германии (№171 ATP).