Завацкая вышла в парный четвертьфинал на турнире ITF во Франции

Украинская теннисистка Катарина Завацкая одержала победу в матче парного разряда на хардовом турнире ITF W60 во Франции.
В первом круге украинка в дуэте с полькой Паулой Каней уверенно обыграла французско-бельгийский тандем Амандин Эсс / Кимберли Циммерманн, который был посеян под вторым номером.
Андрезье-Бутеон. Первый круг парного разряда
Катарина Завацкая / Паула Каня – Амандин Эсс / Кимберли Циммерманн – 6:0, 6:3
В четвертьфинале Завацкая и Каня сразятся против Даниэлы Сегель (Чили) и Дианы Марцинкевич (Латвия).
Ранее Завацкая выиграла матч одиночного разряда.
Источник — Sport.ua
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