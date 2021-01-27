Завацкая вышла в парный четвертьфинал на турнире ITF во Франции

Украинская теннисистка Катарина Завацкая одержала победу в матче парного разряда на хардовом турнире ITF W60 во Франции.

В первом круге украинка в дуэте с полькой Паулой Каней уверенно обыграла французско-бельгийский тандем Амандин Эсс / Кимберли Циммерманн, который был посеян под вторым номером.

Андрезье-Бутеон. Первый круг парного разряда

Катарина Завацкая / Паула Каня – Амандин Эсс / Кимберли Циммерманн – 6:0, 6:3

В четвертьфинале Завацкая и Каня сразятся против Даниэлы Сегель (Чили) и Дианы Марцинкевич (Латвия).

Ранее Завацкая выиграла матч одиночного разряда.