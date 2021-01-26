Завацкая победно стартовала на 60-тысячнике ITF во Франции

Украинка уверенно переиграла итальянку Джулию Гатто-Монтиконе

  • 26.01.2021 17:10
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Завацкая победно стартовала на 60-тысячнике ITF во Франции
© WTA. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№119 WTA) уверенно стартовала на хардовом турнире ITF W60 во Франции.

В первом круге 20-летняя украинка, которая получила четвертый номер посева, в двух сетах обыграла итальянку Джулию Гатто-Монтиконе (№167 WTA).

Андрезье-Бутеон. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Джулия Гатто-Монтиконе (Италия) – 6:4, 6:1

В следующем круге Завацкая сыграет против 15-летней представительницы Андорры Виктория Хименес Касинцевой. 

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Источник — Sport.ua

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