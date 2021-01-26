Завацкая победно стартовала на 60-тысячнике ITF во Франции

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№119 WTA) уверенно стартовала на хардовом турнире ITF W60 во Франции.
В первом круге 20-летняя украинка, которая получила четвертый номер посева, в двух сетах обыграла итальянку Джулию Гатто-Монтиконе (№167 WTA).
Андрезье-Бутеон. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) – Джулия Гатто-Монтиконе (Италия) – 6:4, 6:1
В следующем круге Завацкая сыграет против 15-летней представительницы Андорры Виктория Хименес Касинцевой.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.