Марченко выиграл еще один матч на челленджере в Кемпере

Украинский теннисист Илья Марченко (№215 ATP) выиграл третий матч в рамках челленджера во Франции.
В поединке первого круга основной сетки украинец, который до этого преодолел квалификацию, в двух сетах переиграл 18-летнего француза Артура Казо (№740 ATP), которому организаторы выдали вайлд-кард.
Кемпер. Первый круг основы
Илья Марченко (Украина, Q) – Артур Казо (Франция, WC) – 6:4, 7:5
В следующем раунде Марченко сразится против третьего номера посева Грегуара Баррера из Франции (№111 ATP).
Источник — Sport.ua
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