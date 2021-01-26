Марченко выиграл еще один матч на челленджере в Кемпере

Украинский теннисист Илья Марченко (№215 ATP) выиграл третий матч в рамках челленджера во Франции.

В поединке первого круга основной сетки украинец, который до этого преодолел квалификацию, в двух сетах переиграл 18-летнего француза Артура Казо (№740 ATP), которому организаторы выдали вайлд-кард.

Кемпер. Первый круг основы

Илья Марченко (Украина, Q) – Артур Казо (Франция, WC) – 6:4, 7:5

В следующем раунде Марченко сразится против третьего номера посева Грегуара Баррера из Франции (№111 ATP).