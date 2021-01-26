Илья Марченко – Артур Казо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник украинский теннисист Илья Марченко проведет матч первого круга основной сетки в рамках челленджера во Франции.
На старте основного турнира украинец, который успешно преодолел квалификацию, сыграет против 18-летнего француза Артура Казо, которому организаторы выдали вайлд-кард.
Начало матча в 15:30 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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