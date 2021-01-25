Дарья СНИГУР: «У меня сейчас идет переходной период»

Украинская теннисистка – о выступлении в квалификации Australian Open

  • 25.01.2021 14:43
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Дарья СНИГУР: «У меня сейчас идет переходной период»
© ITF. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур прокомментировала поражение в первом круге квалификации Открытого чемпионата Австралии. В середине января 18-летняя теннисистка проиграла Кэти Макнелли.

- Игра Макнелли изменилась с момента вашей последней встречи?
- Нисколько. Хотя прошло три года с грунтового турнира категории «А» в Милане, где я у нее выиграла с пяти матчболов. Она играет стабильно, обладает хорошей подачей. Справа остро атакует, удар поставлен. А вот слева его почти нет – она только режет. Неплохо укорачивает и бежит к сетке, поэтому хорошо смотрится в парной игре.

- Судя по всему, к матчу с тобой Макнелли основательно подготовилась.
- Скорее всего, ведь ей свойственно часто использовать выходы к сетке, но в матче со мной она ни разу не использовала этот прием.

- Чего не хватило для победы?
- Тут не столько у меня что-то конкретное не сложилось. Я переживаю непростой период в карьере. Как сказал мой папа, сейчас идет переходной период и все нужно начинать заново, с чистого листа. Большой Шлем отличается от «пятнашек» и «двадцатьпяток» ITF. И хотя девочки, по сути, те же, но обстановка – другая. А с ней и другой настрой. Мне необходимо нащупывать свой ритм, обретать уверенность и продолжать играть.

- Выступая на втором взрослом мэйджоре, мог ли статус турнира стать помехой в раскованности, легкости твоих действий?
- Думаю, да, ведь хотелось подольше остаться на турнире. Свой второй «Шлем» стремилась провести лучше, чем первый – пройти хотя бы кружочек, но пока не получилось.

- С кем ты приехала в Дубай?
- Со своим спаррингом из Международной теннисной академии – Димой Камынином.

- Тебе удалось избежать коронавируса?
- Меня и папу он не задел, а вот мама переболела летом в средней форме. Получилось как: мама ездила во Львов в командировку с целью клинических исследований. Поскольку контактировала с врачами – вирус передался быстро.

- Сергей Стаховский рассказывал, что от позитивного до негативного теста он вложился за неделю.
- У мамы процесс восстановления занял десять дней с привычным для ковида сопровождением – потерей вкуса и обоняния.

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Источник — XSport

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