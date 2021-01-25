Кемпер. Марченко успешно стартовал в квалификации челленджера

Украинский теннисист Илья Марченко успешно стартовал в квалификации челленджера в Кемпере (Франция).

В поединке первого круга 33-летний украинец в двух сетах одолел 16-летнего француза Шона Куэнена, для которого это был первый на ATP Challenger Tour.

Квалификация. Первый круг

Илья Марченко (Украина, 1) – Шон Куэнен (Франция, WC) – 6:4, 6:2

В финале квалификации Марченко сыграет с У Тунг-Лином из Китайского Тайбэя (ATP 250).

Напомним, что Марченко открыл сезон 2021 года в Дохе, где выступал в квалификации Открытого чемпионата Австралии и в первом круге уступил бельгийцу Киммеру Коппеянсу.