Кемпер. Марченко успешно стартовал в квалификации челленджера

33-летний украинец в двух сетах одолел 16-летнего француза Шона Куэнена

  • 25.01.2021 01:59
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Кемпер. Марченко успешно стартовал в квалификации челленджера
© Claudio Gärtner. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко успешно стартовал в квалификации челленджера в Кемпере (Франция).

В поединке первого круга 33-летний украинец в двух сетах одолел 16-летнего француза Шона Куэнена, для которого это был первый на ATP Challenger Tour.

Квалификация. Первый круг
Илья Марченко (Украина, 1) – Шон Куэнен (Франция, WC) – 6:4, 6:2

В финале квалификации Марченко сыграет с У Тунг-Лином из Китайского Тайбэя (ATP 250).

Напомним, что Марченко открыл сезон 2021 года в Дохе, где выступал в квалификации Открытого чемпионата Австралии и в первом круге уступил бельгийцу Киммеру Коппеянсу.

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Источник — Sport.ua

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