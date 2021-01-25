Кемпер. Марченко успешно стартовал в квалификации челленджера

Украинский теннисист Илья Марченко успешно стартовал в квалификации челленджера в Кемпере (Франция).
В поединке первого круга 33-летний украинец в двух сетах одолел 16-летнего француза Шона Куэнена, для которого это был первый на ATP Challenger Tour.
Квалификация. Первый круг
Илья Марченко (Украина, 1) – Шон Куэнен (Франция, WC) – 6:4, 6:2
В финале квалификации Марченко сыграет с У Тунг-Лином из Китайского Тайбэя (ATP 250).
Напомним, что Марченко открыл сезон 2021 года в Дохе, где выступал в квалификации Открытого чемпионата Австралии и в первом круге уступил бельгийцу Киммеру Коппеянсу.
Источник — Sport.ua
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