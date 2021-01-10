Australian Open. Стаховский – в полуфинале квалификации, Марченко проиграл

Украинские теннисисты Сергей Стаховский (№201 ATP) и Илья Марченко (№215 ATP) с разной степенью успешности провели матчи первого круга квалификации Открытого чемпионату Австралии по теннису, которая в этом году проходит в Дохе (Катар).



Стаховский обыграл Бернабе Сапату Миральеса (Испания, №150 ATP), а Марченко уступил Киммеру Коппеянсу (Бельгия, №175 ATP).



Australian Open (Доха). Первый круг квалификации

Сергей Стаховский (Украина) – Бернабе Сапата Миральес (Испания, 28) – 7:6(4), 6:4

Илья Марченко (Украина) – Киммер Коппеянс (Бельгия) – 6:7(2), 3:6



В следующем раунде Стаховский встретится с Джейсоном Кублером (Австралия, №259 ATP).

Ранее свой первый матч отбора выиграла Катарина Завацкая.