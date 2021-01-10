Australian Open. Стаховский – в полуфинале квалификации, Марченко проиграл

Сергей продолжит борьбу за основу

  • 10.01.2021 19:30
  • 305 просмотров
  • 0 комментариев
Australian Open. Стаховский – в полуфинале квалификации, Марченко проиграл
© ATP. Сергей Стаховский

Украинские теннисисты Сергей Стаховский (№201 ATP) и Илья Марченко (№215 ATP) с разной степенью успешности провели матчи первого круга квалификации Открытого чемпионату Австралии по теннису, которая в этом году проходит в Дохе (Катар).
 
Стаховский обыграл Бернабе Сапату Миральеса (Испания, №150 ATP), а Марченко уступил Киммеру Коппеянсу (Бельгия, №175 ATP).
 
Australian Open (Доха). Первый круг квалификации

Сергей Стаховский (Украина) – Бернабе Сапата Миральес (Испания, 28) – 7:6(4), 6:4
Илья Марченко (Украина) – Киммер Коппеянс (Бельгия) – 6:7(2), 3:6
 
В следующем раунде Стаховский встретится с Джейсоном Кублером (Австралия, №259 ATP).

Ранее свой первый матч отбора выиграла Катарина Завацкая.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности