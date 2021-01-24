ФОТО. Меняю Мельбурн на Шешоры. О чем мечтает Марта Костюк на карантине

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк, которая на данный момент находится на карантине в своем отельном номере в Мельбурне, вспомнила, как летом отдыхала в Прикарпатье.
«Мечты, день десятый», – написала Костюк в инстаграме.
ВИДЕО. Чувствуйте себя как дома. Костюк показала, как убирает в номере
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Источник — Instagram
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