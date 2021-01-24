Марченко получил первый номер посева в квалификации челленджере в Кемпере

Украинский теннисист Илья Марченко получил первый номер посева в квалификации челленджера в Кемпере (Франция).

Стартовый поединок 33-летний теннисист проведет против 16-летнего француза Шона Куэнена, для которого это будет третий матч на профессиональном уровне и первый на ATP Challenger Tour.

Напомним, что Марченко открыл сезон 2021 года в Дохе, где выступал в квалификации Открытого чемпионата Австралии и в первом круге уступил бельгийцу Киммеру Коппеянсу.