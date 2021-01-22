СТАХОВСКИЙ: «Свитолина много сделала, чтобы Украину больше знали в мире»

Украинский теннисист считает, что отношение к нашей стране в мире за последние годы изменилось

  • 22.01.2021 14:00
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СТАХОВСКИЙ: «Свитолина много сделала, чтобы Украину больше знали в мире»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, как изменилось отношение к Украине в мире за время его карьеры.

«Считаю, что отношение изменилось в положительном направлении. Со своей стороны, мы, как спортсмены, стараемся сделать максимум. Я уверен, что Свитолина сделала очень много для того, чтобы об Украине в мире знали больше, и чтобы у нашей страны был положительный имидж.

Конечно, многие люди узнали о нашей стране из-за войны с Россией, из-за Революции достоинства. Считаю, что этому способствуют все фильмы, крупные компании, которые выходят на мировые рынки и создают там какой-то продукт», - сказал Стаховский.

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Источник — Sport.ua

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