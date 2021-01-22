СТАХОВСКИЙ: «Если заставят вакцинироваться, буду иметь только два варианта»

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский высказался о предстоящей вакцинацию от COVID-19.

- Вы летом говорили, что очень осторожно относитесь к вакцине от COVID-19, которую разрабатывали в ускоренном темпе. Измениллсь ли за это время мнение в отношении этого вопроса?

- Если честно, то нет. Я считаю, что это очень большой риск для всех. Но если это критерий, без которого не будет возможно передвигаться по миру и посещать соревнования, то, конечно, у меня будут только два варианта: либо закончить карьеру и жить между Венгрией и Украиной, или вакцинироваться. Сейчас мы видим, что очень многие страны идут на вакцинацию. Думаю, что очень скоро мы увидим какие-то результаты и риски, если они будут. Понятно, что в долгосрочном периоде мы этих рисков не успеем увидеть. Если мир вакцинируется за год, а побочные эффекты проявятся через 5-10 лет, то будет уже слишком поздно.

Если смотреть на то, что сейчас происходит, например, в Австралии... Они же не имеют коронавируса, но тоже планируют вакцинироваться. Думаю, что лучше вакцинироваться и жить нормальной жизнью, чем постоянные тесты, локдауны, претензии на границах. Эта неизвестность не дает ничего положительного.

Сергей СТАХОВСКИЙ: «Прививаться российской вакциной точно не буду»