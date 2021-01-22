Сергей СТАХОВСКИЙ: «Сборная Украины станет для Реброва повышением»

Известный теннисист – об отношении к Сергею Реброву в Будапеште

  • 22.01.2021 12:38
  • 529 просмотров
  • 2 комментария
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Сборная Украины станет для Реброва повышением»
© Sport.ua

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, как относятся к его куму Сергею Реброву в Будапеште, где тот успешно тренирует местный «Ференцварош».

- Какое сейчас отношение к Сергею Реброву в Будапеште?
- Мне кажется, что гораздо качественнее, чем отношение к нему в Киеве. В Будапеште с ним невозможно никуда пойти: ни поесть, ни погулять. Постоянно подходят, просят сфотографироваться, заплатить за него в ресторане. Очень ценят то, что он сделал для города. Думаю, что ему очень приятно и уверен, что в Киеве он этого не чувствовал. Если посмотреть, какую он команду взял, и куда они пришли, то все исторические достижения, которые были у «Ференцвароша», они переписаны. И если они еще выигрывают третий чемпионат подряд, то, мне кажется, что последний раз им это удалось лет сто назад (в период с 1926 по 1928 - прим.).

- Сергей Станиславович всем доволен или планирует двигаться дальше? Ходили слухи о сборной Украины.
- Вы же понимаете, что всегда есть часть неудовлетворенности. Ему нравится город, нравятся фанаты, он видит результаты своего труда. Но, я так думаю, что есть моменты, которые он хотел бы изменить и видит их иначе.

Я уверен, что сборная Украины для него станет повышением. Это будет вызов, который бы он очень хотел попробовать. Но мы понимаем, что всему свое время, можем только предполагать.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    stexorporbiche
    online
      stexorporbiche, 22.01.2021 13:24
    0
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    BekXan
      BekXan, 22.01.2021 12:48
    0
    Зачем ему ближайшее время сборная?У него идёт развитие тренерской карьеры активно.
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    stexorporbiche
    online
      stexorporbiche, 22.01.2021 13:24
    0
    есть сайт где девки дают без денег и обязательств, там очень много баб как замужних так и нет которые любят cекc. вот тот сайт ------ https://qoo.by/QdqUN
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    BekXan
      BekXan, 22.01.2021 12:48
    0
    Зачем ему ближайшее время сборная?У него идёт развитие тренерской карьеры активно.
    Ссылка
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