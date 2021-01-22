Сергей СТАХОВСКИЙ: «Сборная Украины станет для Реброва повышением»

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, как относятся к его куму Сергею Реброву в Будапеште, где тот успешно тренирует местный «Ференцварош».

- Какое сейчас отношение к Сергею Реброву в Будапеште?

- Мне кажется, что гораздо качественнее, чем отношение к нему в Киеве. В Будапеште с ним невозможно никуда пойти: ни поесть, ни погулять. Постоянно подходят, просят сфотографироваться, заплатить за него в ресторане. Очень ценят то, что он сделал для города. Думаю, что ему очень приятно и уверен, что в Киеве он этого не чувствовал. Если посмотреть, какую он команду взял, и куда они пришли, то все исторические достижения, которые были у «Ференцвароша», они переписаны. И если они еще выигрывают третий чемпионат подряд, то, мне кажется, что последний раз им это удалось лет сто назад (в период с 1926 по 1928 - прим.).

- Сергей Станиславович всем доволен или планирует двигаться дальше? Ходили слухи о сборной Украины.

- Вы же понимаете, что всегда есть часть неудовлетворенности. Ему нравится город, нравятся фанаты, он видит результаты своего труда. Но, я так думаю, что есть моменты, которые он хотел бы изменить и видит их иначе.

Я уверен, что сборная Украины для него станет повышением. Это будет вызов, который бы он очень хотел попробовать. Но мы понимаем, что всему свое время, можем только предполагать.

Сергей СТАХОВСКИЙ: «Прививаться российской вакциной точно не буду»