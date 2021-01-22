СТАХОВСКИЙ: «Украинский в сфере услуг? Супер, дожили до нормализации»

Известный теннисист Сергей Стаховский рассказал, как он относится к тому, что в Украине с 16 января сфера услуг перешла на государственный язык.

«Это же супер. Мы дожили до нормализации в нашей стране. Не могу себе представить, что я приду в магазин в условной Словакии, а меня будут обслуживать на чешском (а разницы у них реально мало, у нас ее гораздо больше). И они будут говорить: «Нет, мы не хотим». Если в Лондоне вас будут обслуживать на французском, это нормально? Не понимаю, из-за чего все беспорядки. Считаю, что это абсолютно нормально.

Если мы хотим, чтобы наша страна развивалась, и развивалась самостоятельно, то я не вижу, как мы это будем делать, если будем пользоваться языками нацменьшинств», - сказал Стаховский.

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