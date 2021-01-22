СТАХОВСКИЙ: «Украинский в сфере услуг? Супер, дожили до нормализации»

Украинский теннисист считает, что это правильное решение

  • 22.01.2021 12:10
  • 733 просмотра
  • 2 комментария
СТАХОВСКИЙ: «Украинский в сфере услуг? Супер, дожили до нормализации»
© ATP. Сергей Стаховский

Известный теннисист Сергей Стаховский рассказал, как он относится к тому, что в Украине с 16 января сфера услуг перешла на государственный язык.

«Это же супер. Мы дожили до нормализации в нашей стране. Не могу себе представить, что я приду в магазин в условной Словакии, а меня будут обслуживать на чешском (а разницы у них реально мало, у нас ее гораздо больше). И они будут говорить: «Нет, мы не хотим». Если в Лондоне вас будут обслуживать на французском, это нормально? Не понимаю, из-за чего все беспорядки. Считаю, что это абсолютно нормально.

Если мы хотим, чтобы наша страна развивалась, и развивалась самостоятельно, то я не вижу, как мы это будем делать, если будем пользоваться языками нацменьшинств», - сказал Стаховский.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    stexorporbiche
    online
      stexorporbiche, 22.01.2021 13:24
    0
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    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 22.01.2021 12:41
    +3
    Респект. Все вiрно сказав. Чому повиннi розмовляти на россiйскiй штучной мовi. Це татарська мова, на якiй не розмовляв жоден народ у свiтi.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 22.01.2021 12:41
    +3
    Респект. Все вiрно сказав. Чому повиннi розмовляти на россiйскiй штучной мовi. Це татарська мова, на якiй не розмовляв жоден народ у свiтi.
    Ссылка
    stexorporbiche
    online
      stexorporbiche, 22.01.2021 13:24
    0
    есть сайт где девки дают без денег и обязательств, там очень много баб как замужних так и нет которые любят cекc. вот тот сайт ------ https://qoo.by/QdqUN
    Ссылка
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