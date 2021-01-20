ВИДЕО. Вместо корта — номер отеля. Костюк продолжает активные тренировки

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает активно тренироваться даже во время карантина, который она проводит накануне Australian Open.
Комплексы упражнений Марта выполняет прямо в гостиничном номере.
«Карантинные тренировки. День 6», — прокомментировала Костюк подборку видео своих занятий.
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Источник — Instagram
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