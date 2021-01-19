Элина СВИТОЛИНА: «Повезло, что меня не закрыли на строгий карантин»

Украинская спортсменка рассказала о том, как тренируется в Мельбурне

  • 19.01.2021 18:38
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Элина СВИТОЛИНА: «Повезло, что меня не закрыли на строгий карантин»
© Instagram. Элина Свитолина

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своих тренировках в условиях карантина в Мельбурне.

«Моя первая тренировка должна была состояться еще вчера, но ее отменили. Сейчас я тренируюсь с Игой Свентек, мы будем тренироваться вместе дней пять, а на второй неделе к нам присоединятся Дарья Касаткина и Алена Большова (она заменила Викторию Азаренко, которая попала на строгий карантин).

Условия, в принципе, хорошие, там сразу же сделано все: люди встречают, провожают, везде тебя сопровождают. Приезжаешь — и сразу идешь на корт, там уже сидит человек, который следит за условиями. Есть люди, которые все убирают, тебя сопровождают даже в туалет. Для каждой команды есть «тренажерные залы»: одна комната — кардио, другая — для силовых тренировок. Каждый день ты выбираешь, что будешь делать сегодня. Например, я сегодня занималась в кардио-комнате, а Ига Свентек –—в силовой. Завтра мы меняемся этими тренажерными залами, которые специально расположены на расстоянии, чтобы игроки очень близко друг к другу не подходили

Для занятий вне отеля дается 5 часов: 2 часа на корте, 2 часа в тренажерном зале и еще час, чтобы поесть (все обустроено в маленьких тентах, можно сидеть на улице). На «Мельбурн-арене» мы видели и других игроков, но подходить друг к другу нельзя. Между каждой тренировкой есть еще полчаса, чтобы персонал успел убрать корты и все продезинфицировать перед следующей группой игроков. Я не жалуюсь, я в группе людей, которым повезло, что их не закрыли на строгий карантин. У меня вообще суперусловия, я радуюсь каждому моменту, я стараюсь использовать все возможности, чтобы потренироваться, и наслаждаться своим пребыванием здесь», — рассказала Элина.

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Источник — Большой теннис Украины

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