ФОТО. Марта КОСТЮК: «Пункт назначения: изоляция»

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк даже во время карантина продолжает радовать подписчиков своего инстаграма восхитительными фотографиями.
«Пункт назначения: изоляция», – подписала публикацию теннисистка.
Ранее сообщалось, что украинка проведет две недели на карантине в Австралии из-за коронавируса.
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Источник — Instagram
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