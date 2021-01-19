Стаховский рассказал, как перенес COVID-19

Украинцу пришлось сняться с челленджера в Братиславе после положительного теста

  • 19.01.2021 11:28
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Стаховский рассказал, как перенес COVID-19
© Инстаграм Сергея Стаховского

В ноябре прошлого года лучший украинский теннисист Сергей Стаховский досрочно завершил выступление на челленджере в Братиславе из-за позитивного теста на коронавирус.

В интервью Илье Марченко Стаховский рассказал об этой и о том, как прошло заболевание.

«Я очень быстро справился. Было четыре тяжелых дня, когда я чувствовал ощутимую слабость и не мог подняться с кровати. Но потом все прошло. Обоняние я потерял где-то на месяц. В целом не самый приятный опыт, и я надеюсь, что вы не заразитесь, но будьте осторожны, соблюдайте дистанцию», – сказал Стаховский.
 

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Источник — YouTube-канал Ильи Марченко

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