Стаховский рассказал, как перенес COVID-19

В ноябре прошлого года лучший украинский теннисист Сергей Стаховский досрочно завершил выступление на челленджере в Братиславе из-за позитивного теста на коронавирус.
В интервью Илье Марченко Стаховский рассказал об этой и о том, как прошло заболевание.
«Я очень быстро справился. Было четыре тяжелых дня, когда я чувствовал ощутимую слабость и не мог подняться с кровати. Но потом все прошло. Обоняние я потерял где-то на месяц. В целом не самый приятный опыт, и я надеюсь, что вы не заразитесь, но будьте осторожны, соблюдайте дистанцию», – сказал Стаховский.
Источник — YouTube-канал Ильи Марченко
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