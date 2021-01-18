Сергей СТАХОВСКИЙ: «Я самый деревянный теннисист в туре»

Украинец готовится к Australian Open

  • 18.01.2021 21:30
  • 1515 просмотров
  • 3 комментария
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Я самый деревянный теннисист в туре»
© btu.org.ua

Украинский теннисист Сергей Стаховский вынужден находиться на строгом карантине, так как в самолете, которым он прибыл в Австралию, был зафиксирован коронавирус.

«Когда ты сидишь в закрытом помещении, то нет возможности оправиться от смены часовых поясов. Я не могу найти ритм. Я в 2 часа просто отключаюсь и просыпаюсь в 7 часов, потому что спать не хочется. Начну заниматься йогой. Да, я уверен, что из всех игроков я наименее гибкий, я самый деревянный».

«Сейчас в номере провожу время за работой над проектом моей торговой марки вина, отвечаю на письма».

«Мой тренер по физической подготовке, которого я специально взял с собой в Австралию, чтобы поддерживать форму во время карантина, сейчас сидит уже на второй самоизоляции после Турции, он привез моё вино из Украины. Я хочу угостить своих друзей здесь», - сказал Стаховский.

Вместе со Стаховским в жестком карантине оказалась Марта Костюк.

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Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    alex73776
      alex73776, 18.01.2021 23:40
    0
    да уж!одна на тик токе сидит,другой на вине своем,третья вообще допингистка дисквал схватила-нету кому играть в Украине!
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    Sheff
    online
      Sheff, 18.01.2021 22:30
    -3
    То что он дубовый весь мир знает,если вообще знает кто это
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    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 18.01.2021 21:53
    0
    Да уж, створили нам "йоксель - моксель".
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    alex73776
    online
      alex73776, 18.01.2021 23:40
    0
    да уж!одна на тик токе сидит,другой на вине своем,третья вообще допингистка дисквал схватила-нету кому играть в Украине!
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 18.01.2021 21:53
    0
    Да уж, створили нам "йоксель - моксель".
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