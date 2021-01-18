Во Львов из аренды вернулся бразилец и приехал украинец

Исполняющий обязанности главного тренера «Львова» Виталий Шумский рассказал, когда его подопечные сыграют первый спарринг в новом году.



«Достигнута договоренность, что 19 января встретимся с аматорской командой Закарпатья – «Бужора» (Иршава). Поэтому информация, появившаяся в СМИ, что мы вчера уступили одному из аматорских клубов Львовщины, не соответствует действительности. Проиграл наш молодежный состав, к тому же, тот спарринг состоялся во Львове, а мы находимся на сборе в Mукачево.



Вчера в расположении «Львова» в Закарпатье появился бразильский легионер, нападающий Ренан, минувшей осенью выступавший на правах аренды за португальский «Жил Висенте», также на просмотре кроме полузащитника Ивана Брикнера находится еще один экс-игрок львовского «Руха» - вратарь Александр Ильющенков. Вместе с основой тренируется и несколько ведущих игроков молодежного состава», – сказал Шумский.